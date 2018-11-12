Рибери ударил журналиста после поражения

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Франк Рибери ударил журналиста после матча 11-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", сообщает "Советский спорт".
По информации Bild, после окончания встречи возле клубного автобуса между игроком и журналистом Патриком Гийю разгорелся конфликт. Затем француз дал своему соотечественнику три пощёчины и нанес один удар в грудь.
В издании добавили, что причиной агрессивного поведения футболиста стала критика со стороны Гийю, обвинившего его в двух пропущенных мячах от соперника.
Отмечается, что Рибери и журналист давно знакомы.
Позднее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что стороны конфликта обсудят случившееся во время личной встречи.
Матч между "Баварией" и "Боруссией", который прошел в Дортмунде, завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что экс-президент лиссабонского "Спортинга" задержан по делу об атаке фанатов на футболистов клуба.