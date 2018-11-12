Игрок «Баварии» Рибери ударил журналиста после поражения от «Боруссии»

По информации Bild, после окончания встречи возле клубного автобуса между игроком и журналистом Патриком Гийю разгорелся конфликт. Затем француз дал своему соотечественнику три пощёчины и нанес один удар в грудь.

В издании добавили, что причиной агрессивного поведения футболиста стала критика со стороны Гийю, обвинившего его в двух пропущенных мячах от соперника.

Отмечается, что Рибери и журналист давно знакомы.

Позднее спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич заявил, что стороны конфликта обсудят случившееся во время личной встречи.

Матч между "Баварией" и "Боруссией", который прошел в Дортмунде, завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что экс-президент лиссабонского "Спортинга" задержан по делу об атаке фанатов на футболистов клуба.