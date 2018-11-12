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Экс-владелец «Спартака» раскритиковал назначение Кононова
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Экс-владелец «Спартака» назвал «идиотизмом» возможное назначение Кононова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.
"Трудно представить более глупое решение. "Спартаку" нужен более заслуженный тренер. Когда клуб берет Карпина или Черчесова — это решение хотя бы понятно. Кононов же не смог ничего добиться с одним из богатейших клубов страны. Если "Спартак" еще денег за него заплатит, то это вообще на уровне идиотизма", — цитирует Червиченко Rusfootball.info.
Главный тренер тульского "Арсенала" Кононов является главным кандидатом на пост наставника столичного клуба.
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