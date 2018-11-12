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Мата перейдёт в «Арсенал»
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СМИ: Мата перейдёт в «Арсенал» на правах свободного агента 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
По информации talkSPORT, следующей командой футболиста станет лондонский «Арсенал». Мата хорошо знаком с их главным тренером Унаи Эмери, с которым они пересекались в «Валенсии». Контракт с «Манчестер Юнайтед» у испанца заканчивается летом 2019 года. Стороны всё ещё не пришли к новому соглашению. Мата перешёл в МЮ в январе 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.
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