СМИ: Мата перейдёт в «Арсенал» на правах свободного агента

По информации talkSPORT, следующей командой футболиста станет лондонский «Арсенал». Мата хорошо знаком с их главным тренером Унаи Эмери, с которым они пересекались в «Валенсии». Контракт с «Манчестер Юнайтед» у испанца заканчивается летом 2019 года. Стороны всё ещё не пришли к новому соглашению. Мата перешёл в МЮ в январе 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.