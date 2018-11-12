Ещё
Габулов попрощался с футболом
Далее:
Читайте также:
Ещё
В сборную России по футболу вызвали новичка
В сборную России по футболу вызвали новичка

Габулов вслед за Аршавиным попрощался с футболом 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры. Все 19 лет, что голкипер выступал на высшем уровне, экс-игрок «Динамо» и ЦСКА назвал счастливыми.
«С чувством выполненного долга хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче отдавал себя полностью», — говорится в заявлении Габулова, размещённом на его официальном сайте.
Последним клубом Габулова стал бельгийский «Брюгге». Всего за свою карьеру он дважды выигрывал чемпионат России, брал Кубок страны и Кубок УЕФА. В составе сборной России Владимир стал бронзовым призером Евро-2008.
Ранее News.ru сообщал о том, что об уходе из футбола заявил Андрей Аршавин.
News.ru: последние новости
Тренера вратарей «Спартака» оповестили об увольнении В «Монако» назвали условия продажи клуба Выход Дзюбы против ЦСКА зависит от Семака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборную России по футболу вызвали новичка
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине242
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде62
Экс-владелец «Спартака» раскритиковал назначение Кононова2
«Спартак» уволил тренера вратарей
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
01:03
Кокорин и Мамаев получили новую возможность
Футбол Криминал
03:52
Усик уничтожил Белью и отстоял титулы
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение