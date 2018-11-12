Габулов попрощался с футболом

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов объявил о завершении игровой карьеры. Все 19 лет, что голкипер выступал на высшем уровне, экс-игрок «Динамо» и ЦСКА назвал счастливыми.
«С чувством выполненного долга хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче отдавал себя полностью», — говорится в заявлении Габулова, размещённом на его официальном сайте.
Последним клубом Габулова стал бельгийский «Брюгге». Всего за свою карьеру он дважды выигрывал чемпионат России, брал Кубок страны и Кубок УЕФА. В составе сборной России Владимир стал бронзовым призером Евро-2008.
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