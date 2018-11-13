Гендиректор «Спартака» объяснил выбор нового тренера

Гендиректор «Спартака» объяснил выбор нового главного тренера

"Олег Кононов работает тренером длительный срок. Его работа видна как в России, так и в других странах. Руководство прельщает зрелищный стиль и атакующий футбол. Конечно, это должно подкрепляться и результатом. На основе этого мы сделали выбор. Мы определяли не по одной черте. Прежде всего, нам была важна игра команды", — рассказал Родионов.

Также он отметил, что Кононов ознакамливается с трансферным регламентом.

"Вы правы, были некие публикации, связанные с трансферами. Последний игрок, который зашел в клуб по инициативе клуба — это Александр Селихов", — заключил гендиректор клуба.

Раннее сообщалось, что защитник красно-белых выразил надежду на удачные матчи в РПЛ после паузы.