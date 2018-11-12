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В сборную России по футболу вызвали новичка
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Ари вызван в сборную России 

Чемпионат.com + ещё 1 19 минут назад
Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России. Игрок уже прибыл в расположение российской команды. Об этом сообщил официальный «твиттер» сборной России.
Изначально Ари не был включен в список футболистов, которые были вызваны в сборную России для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швецией (20 ноября, Сольна).
В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл в составе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Ари юридически уже имеет право выступать за российскую команду.
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