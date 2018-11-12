В сборную России по футболу вызвали новичка

Ари вызван в сборную России

Нападающий «Краснодара» Ари вызван в сборную России. Игрок уже прибыл в расположение российской команды. Об этом сообщил официальный «твиттер» сборной России.

Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России! Игрок уже прибыл в расположение команды. pic.twitter.com/ZGfRgg1Xui— Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г.

Изначально Ари не был включен в список футболистов, которые были вызваны в сборную России для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швецией (20 ноября, Сольна).

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провёл в составе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.