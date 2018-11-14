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Лёв высказал мнение о сборной России
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Лёв высказал мнение о сборной России по футболу накануне матча с Германией 

RT на русском + ещё 58 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о национальной команде России накануне контрольного матча команд.
«Я помню, как сборная России играла в 2008 году. На сегодняшний день можно сказать, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов внёс огромный вклад в её становление. Она проводит опасные контратаки, профессионально тренируется, у неё в наличии много быстрых игроков, которые отличаются хорошей организованностью и обороной», — приводит слова Лёва ТАСС.
Матч Германия — Россия состоится 15 ноября в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:45 мск.
Ранее Лёв рассказал о кадровых проблемах сборной Германии перед матчем с Россией.
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