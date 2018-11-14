Лёв высказал мнение о сборной России по футболу накануне матча с Германией

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение о национальной команде России накануне контрольного матча команд. «Я помню, как сборная России играла в 2008 году. На сегодняшний день можно сказать, что главный тренер российской команды Станислав Черчесов внёс огромный вклад в её становление. Она проводит опасные контратаки, профессионально тренируется, у неё в наличии много быстрых игроков, которые отличаются хорошей организованностью и обороной», — приводит слова Лёва ТАСС. Матч Германия — Россия состоится 15 ноября в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Начало — в 22:45 мск. Ранее Лёв рассказал о кадровых проблемах сборной Германии перед матчем с Россией.