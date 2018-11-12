Рианчо ушел из «Спартака»

Исполнявший обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо покинул клуб, сообщает "Советский спорт".
12 ноября Олег Кононов был официально представлен в качестве наставника красно-белых.
"Спартак" желает испанскому специалисту успехов в дальнейшей карьере", — говорится на официальном сайте клуба.
Рианчо был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 22 октября после отставки Массимо Карреры. Под руководством испанца клуб провел три матча в чемпионате России, потерпев два поражения и сыграв вничью.
Ранее Кононов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Спартака".