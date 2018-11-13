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Сборной России пообещали «достойный прием» в Германии
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Сборной России пообещали «достойный прием» в Германии 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецкий футбольный союз (DFB) окажет максимальное комфортный прием сборной России в Лейпциге, сообщает ТАСС.
"Мы прекрасно помним, какое гостеприимство нам оказала Россия во время чемпионата мира по футболу. Теперь мы планируем отплатить тем же и приложим максимум усилий, чтобы футболисты сборной России чувствовали себя комфортно, находясь в Лейпциге", — сказал глава DFB Райнхард Гриндель.
Товарищеский матч между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени. Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.
На чемпионате мира 2018 года сборная Германии заняла последнее место в своей группе. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала турнира.
Ранее сообщалось, что на матч сборных продано более 30 тысяч билетов.
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