Сборной России пообещали «достойный прием» в Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) окажет максимальное комфортный прием сборной России в Лейпциге, сообщает ТАСС

"Мы прекрасно помним, какое гостеприимство нам оказала Россия во время чемпионата мира по футболу. Теперь мы планируем отплатить тем же и приложим максимум усилий, чтобы футболисты сборной России чувствовали себя комфортно, находясь в Лейпциге", — сказал глава DFB Райнхард Гриндель.

Товарищеский матч между сборными России и Германии пройдет 15 ноября на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени. Сборные России и Германии встречались между собой пять раз. Четыре победы одержали немцы, один матч закончился вничью.

На чемпионате мира 2018 года сборная Германии заняла последнее место в своей группе. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что на матч сборных продано более 30 тысяч билетов.