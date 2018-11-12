Газзаев прокомментировал вызов Ари в сборную

Газзаев: Ари? Если игрок достоин вызова в сборную, то нет никаких проблем

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал вызов нападающего «Краснодара» Ари в национальную команду для подготовки к контрольному матчу с командой Германии (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со сборной Швеции (20 ноября, Сольна). «Считаю, что если игрок достоин вызова в национальную команду, то нет никаких проблем в том, что тот или иной игрок вызывается в национальную команду. Тенденция в натурализации наблюдается и в сборной Франции, и в сборной Италии, и Германии. Вызов того или иного игрока — это прерогатива главного тренера и тренерского штаба сборной. Что касается самого Ари, то в последних матчах за «Краснодар» он демонстрирует хорошее качество игры и даёт результат», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.