Сборная Хорватии простилась с тремя ветеранами

Сборная Хорватии по футболу в матче пятого тура Лиги наций обыграла в Загребе команду Испании с результатом 3:2. Встрече предшествовало торжественное прощание с тремя ветеранами команды, ставшими серебряными призерами последнего чемпионата мира.

Вратарь Даниэль Субашич , защитник Ведран Чорлука и нападающий Марио Манджукич приняли решение завершить выступления за национальную команду и сосредоточиться на игре за свои клубы — соответственно "Монако", "Локомотив" и "Ювентус". Во время церемонии проводов игрокам были вручены футболки с количеством матчей, которые провели в сборной.