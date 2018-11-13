Ещё
Сын Кержакова не узнал мать при встрече
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сын Кержакова не узнал мать при встрече 

Рамблер + ещё 8 3 часа назад
Фото: Instagram
Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков рассказал изданию Super, что его полуторогодовалый сын от Миланы Тюльпановой до сих пор живет с ним и не узнает мать.
По данным Super, суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время бракоразводного процесса с Кержаковым. Однако бывший футболист обжаловал решение суда, поэтому ребенок пока остается с ним.
По словам Кержакова, Тюльпанова приходила к сыну дважды после суда, и он вел себя «как ребенок, который не видел свою маму».
«Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму», — заявил Кержаков.
Однако Тюльпанова решила, что Кержаков настроил ребенка против нее. По словам экс-игрока, она пожаловалась на него в органы опеки, заявив, что он препятствует ее встречам с ребенком.
Кержаков утверждает, что это не так. По его словам, она сама не пришла на последнюю встречу с сыном, «пропала с радаров», а затем сообщила, что больна.
В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.
Затем она призналась, что 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике, и именно поэтому ребенка забрали. По ее словам, проблемы начались после смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Женщина рассказала, что в итоге им с Кержаковым удалось «услышать» друг друга, и они решили друг другу помочь. Она подчеркнула, что «любит мужа», но «в какой-то момент оступилась».
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок70
Жена Мамаева сделала признание92
Футболисты избили главного арбитра матча
«Арсенал» заинтересовался российским защитником
«Уфа» накажет за мат
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол Прочее
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
08:21
Семь причин посмотреть матч ЦСКА — «Зенит»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение