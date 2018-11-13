Сын Кержакова не узнал мать при встрече 

Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков рассказал изданию Super, что его полуторогодовалый сын от Миланы Тюльпановой до сих пор живет с ним и не узнает мать.
По данным Super, суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время бракоразводного процесса с Кержаковым. Однако бывший футболист обжаловал решение суда, поэтому ребенок пока остается с ним.
По словам Кержакова, Тюльпанова приходила к сыну дважды после суда, и он вел себя «как ребенок, который не видел свою маму».
«Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму», — заявил Кержаков.
Однако Тюльпанова решила, что Кержаков настроил ребенка против нее. По словам экс-игрока, она пожаловалась на него в органы опеки, заявив, что он препятствует ее встречам с ребенком.
Кержаков утверждает, что это не так. По его словам, она сама не пришла на последнюю встречу с сыном, «пропала с радаров», а затем сообщила, что больна.
В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.
Затем она призналась, что 4,5 месяца лечилась в наркологической клинике, и именно поэтому ребенка забрали. По ее словам, проблемы начались после смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Женщина рассказала, что в итоге им с Кержаковым удалось «услышать» друг друга, и они решили друг другу помочь. Она подчеркнула, что «любит мужа», но «в какой-то момент оступилась».