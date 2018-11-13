Сын Кержакова не узнал мать при встрече

По данным Super, суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время бракоразводного процесса с Кержаковым. Однако бывший футболист обжаловал решение суда, поэтому ребенок пока остается с ним.

По словам Кержакова, Тюльпанова приходила к сыну дважды после суда, и он вел себя «как ребенок, который не видел свою маму».

«Он ее не знает, но это нормально для маленького ребенка, который столько времени не видел маму», — заявил Кержаков.

Однако Тюльпанова решила, что Кержаков настроил ребенка против нее. По словам экс-игрока, она пожаловалась на него в органы опеки, заявив, что он препятствует ее встречам с ребенком.

Кержаков утверждает, что это не так. По его словам, она сама не пришла на последнюю встречу с сыном, «пропала с радаров», а затем сообщила, что больна.

В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.