Ари дал интервью на русском после вызова в сборную

Ари дал интервью на русском языке после вызова в сборную России по футболу

Первый комментарий форварда Ари из расположения сборной России 🗣️ pic.twitter.com/yuihRtyiS9— Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2018 г. Нападающий Ари дал интервью на русском языке после получения вызова в сборную России по футболу. Видеозапись интервью опубликована в официальном Twitter национальной команды.

В конце июля бразилец Ари, которому в декабре исполнится 33 года, получил гражданство Российской Федерации. В понедельник стало известно, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вызвал форварда на матчи с командами Германии и Швеции.

"Я очень счастлив, это было моей мечтой, — сказал Ари. — Атмосфера в команде очень хорошая, Станислав Саламович сказал, что нам предстоит серьезная работа".

Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В 2017-2018 годах он на правах аренды играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский "Спартак" , будучи игроком красно-белых он завоевал серебро первенства страны.

Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.