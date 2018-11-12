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Ари дал интервью на русском после вызова в сборную
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Ари дал интервью на русском языке после вызова в сборную России по футболу 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий Ари дал интервью на русском языке после получения вызова в сборную России по футболу. Видеозапись интервью опубликована в официальном Twitter национальной команды.
В конце июля бразилец Ари, которому в декабре исполнится 33 года, получил гражданство Российской Федерации. В понедельник стало известно, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вызвал форварда на матчи с командами Германии и Швеции.
"Я очень счастлив, это было моей мечтой, — сказал Ари. — Атмосфера в команде очень хорошая, Станислав Саламович сказал, что нам предстоит серьезная работа".
Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В 2017-2018 годах он на правах аренды играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский "Спартак", будучи игроком красно-белых он завоевал серебро первенства страны.
Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.
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