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«Американцев» назвали ненужными сборной России
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«Американцев» назвали ненужными сборной России 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд отрицательно отнесся к вызову в сборную России нападающего «Краснодара» Ари. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Я живу в России и не хочу, чтобы за сборную играл американец, образно говоря. У нас страна — не обхватишь, у нас столько талантов искать надо, работать. Это лишний раз говорит о том, что наши чиновники не хотят работать. Хотят нахаляву получать бабки, что они хорошо и грамотно делают», — заявил Рейнгольд.
Ветеран «Спартака» высказался также о мастерстве натурализованного бразильца. «Ари — нападающий, иногда забивает. У нас же как: забил мяч — звезда, два раза попал по мячу — двойная звезда. Ну если каждого награждать призом — ты будешь играть в сборной. Что в сборной забыл Константин Рауш? Я смотрю на его слезы на глазах, я не хочу этого парня обидеть. Но слезы, какой он игрок сборной? Это как нужно не понимать футбол, чтобы его приглашать в сборную?», — добавил он.
12 ноября сборная России объявила о вызове в команду Ари. Бразильский футболист получил российский паспорт в июле 2018 года. До этого нападающий неоднократно заявлял о желании выступать в составе сборной России.
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