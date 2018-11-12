Футболист Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Шведский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович стал лучшим новичком сезона 2018 года в чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба MLS.

Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес" в марте 2018 года. Швед провел в составе команды 27 матчей, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач. Нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров MLS, уступив только венесуэльскому форварду "Антланты" Джозефу Мартинесу (31 мяч).

Также 37-летний Ибрагимович вошел в символическую сборную сезона. Вместе с ним туда был включен игрок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни . Полностью команда сезона-2018 в MLS выглядит следующим образом: Зак Стеффен ("Коламбус Крю"), Кемар Лоуренс, Аарон Лонг (оба — "Нью-Йорк Ред Буллс"), Чед Маршалл ("Сиэттл Саундерс"), Лусиано Акоста ("Ди Си Юнайтед"), Мигель Альмирон ("Атланта Юнайтед"), Игнасио Пьятти ("Монреаль Импэкт"), Карлос Вела ("Лос-Анджелес"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Уэйн Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозеф Мартинес ("Атланта Юнайтед").

"Лос-Анджелес" не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Команда Ибрагимовича заняла седьмое место в "Западной конференции", отстав зоны плей-офф на одно очко. "Ди Си Юнайтед" финишировал четвертым на "Востоке", но в первом же раунде уступил "Коламбусу" — 2:3 (по пенальти).