Кононов отказался общаться с прессой 

Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался давать комментарии журналистам после матча первого дивизиона «Спартак-2» — «Сибирь» (3:0). Наставник «красно-белых» смотрел матч с трибун.
Кононов отказался от комментариев после матча "Спартака-2" pic.twitter.com/pAesSdGvSO— СЭ Спартак (@spartak_se) 14 ноября 2018 г.
После игры Кононов раздал автографы болельщикам и отравился в раздевалку второй команды.
Ранее сообщалось, тульский «Арсенал» получил сумму за расторжение контракта с главным тренером.
Кононов подписал контракт со «Спартаком» 12 ноября. Его место в «Арсенале» занял Игорь Черевченко.