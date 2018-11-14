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Кононов отказался общаться с прессой
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Кононов отказался общаться с прессой 

News.ru + ещё 5 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался давать комментарии журналистам после матча первого дивизиона «Спартак-2» — «Сибирь» (3:0). Наставник «красно-белых» смотрел матч с трибун.
После игры Кононов раздал автографы болельщикам и отравился в раздевалку второй команды.
Ранее сообщалось, тульский «Арсенал» получил сумму за расторжение контракта с главным тренером.
Кононов подписал контракт со «Спартаком» 12 ноября. Его место в «Арсенале» занял Игорь Черевченко.
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