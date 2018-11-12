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«Ливерпуль» прокомментировал обвинения в адрес Старриджа
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«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу ситуации со Старриджем 

Soccer News + ещё 9 5 часов назад
Фото: Soccer News
"Ливерпуль" выступил с заявлением по поводу ситуации с нападающим Дэниэлом Старриджем, которого обвиняют в ставках на матчи, что запрещено правилами Футбольной ассоциации Англии.
"Игрок готов сотрудничать со следствием. Мы побеседовали со Старриджем и он утверждает, что никогда не делал ставки на футбол. Мы ждём окончательного решения по делу, после чего опубликуем официальный комментарий" — говорится в заявлении "красных".
Напомним, что футболисту грозит длительная дисквалификация, если его вина будет доказана.
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