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«ПСЖ» могут запретить регистрировать новых игроков
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«ПСЖ» могут запретить регистрировать новых игроков 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
ФИФА может запретить французскому "ПСЖ" регистрировать новых игроков за нарушение регламента о переходе несовершеннолетних футболистов, сообщает "Советский спорт".
Действующий чемпион франции в 2015 году подписали 12-летнего футболиста Кайса Руиса, являющегося на тот момент игроком "Барселоны", сообщает испанская газета AS.
Для обхода запрета на покупку юных футболистов, парижане обеспечили отца мальчика фиктивной работой, наняв его скаутом. По правилам ФИФА клуб может заключать контракт с несовершеннолетним футболистом только по семейным обстоятельствам. Работа отца в клубе является таковым.
На данный момент игроку 16 лет и он подписал первый профессиональный контракт с "ПСЖ" до 2021 года.
ФИФА ведет расследование. В случае доказательства вины, клубу грозит запрет на трансферы, как это уже было с испанскими клубами "Барселоной", "Атлетико" и "Реалом".
В свое время сине-гранатовые незаконно подписали Кайса Руиса, из-за которого не могли регистрировать новичков летом 2014 и зимой 2015. Мальчику также запретили выступать за каталонцев до 16 лет.
Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании.
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