Футболисты избили главного арбитра матча

Футболисты избили судью после матча

Игроки команды «Маллингар Таун» из любительской лиги Ирландии напали на судью после матча. Об этом сообщает BBC News.

По данным полиции, в нападении участвовали три футболиста и один болельщик. У пострадавшего арбитра Дэниела Свини диагностировали перелом челюсти и другие серьезные травмы.

По предварительной информации, у него также сломана кость под глазом и поврежден нос.

Инцидент произошел на парковке после игры «Маллингар Таун» с клубом «Хорслип». «Маллингар Таун» выиграл со счетом 3:1. Чем именно 50-летний судья разозлил футболистов, неизвестно.

Председатель любительской Объединенной лиги союзных республик Ирландии Шон Монтгомери рассказал, что будет настаивать на пожизненном запрете на участие в матчах для нападавших.