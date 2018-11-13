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Футболисты избили главного арбитра матча
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Футболисты избили судью после матча 

Рамблер + ещё 7 59 минут назад
Фото: Twitter © @JoeCassidyIRE
Игроки команды «Маллингар Таун» из любительской лиги Ирландии напали на судью после матча. Об этом сообщает BBC News.
По данным полиции, в нападении участвовали три футболиста и один болельщик. У пострадавшего арбитра Дэниела Свини диагностировали перелом челюсти и другие серьезные травмы.
По предварительной информации, у него также сломана кость под глазом и поврежден нос.
Инцидент произошел на парковке после игры «Маллингар Таун» с клубом «Хорслип». «Маллингар Таун» выиграл со счетом 3:1. Чем именно 50-летний судья разозлил футболистов, неизвестно.
Председатель любительской Объединенной лиги союзных республик Ирландии Шон Монтгомери рассказал, что будет настаивать на пожизненном запрете на участие в матчах для нападавших.
«Я не встречал ничего подобного раньше, и лига воспринимает это очень серьезно. Даниел — очень хороший судья», — подчеркнул Монтгомери.
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