Что сказал Кононов на презентации в «Спартаке»

«Как сложится моя работа в «Спартаке», знает только бог»

— Не боитесь ли давления, с которым неизбежно столкнётесь в «Спартаке»?

— Олег Кононов: Тренером я работаю уже 18 лет. Может, это и немного, но успел пройти все стадии. Всю жизнь мечтал стать тренером и добился этого. Так что давление мне знакомо с детства. Прекрасно осознаю, что меня ждёт и, пожалуй, это только мотивирует. Как сложится моя работа, знает только бог. Страха нет, есть волнение перед ответственной работой.

— Готовы к тому, что трибуны будут скандировать вашу фамилию?

— В данный момент для меня это неважно. Главное, чтобы болельщики скандировали «Спартак», а также фамилии наших футболистов. Нужно, чтобы они были довольны тем, как играет команда.

— Велись ли переговоры с другими тренерами до отставки Массимо Карреры?

— Наиль Измайлов: До увольнения Карреры мы не вели переговоров ни с одним из специалистов.

— Сергей Родионов: Стиль Кононова был заложен ещё во время работы в Белоруссии. Нас прельщает зрелищный и атакующий футбол, который прививает своим командам Олег Георгиевич. Основываясь на этом, сделали свой выбор.

— Н. И. : Мы вели переговоры с несколькими кандидатами. Речь идёт как о иностранцах, так и о российских специалистах. Как только эти переговоры закончились, подписали контракт с Кононовым и его штабом.

— Чем будет заниматься команда в ближайшее время?

— О. К. : Отдыхать до 15 числа. Этот период важен для нас. Познакомимся с игроками, объясним, чего хотим от них. Сложный график мне знаком. Я уже работал в подобных условиях. Верю в каждого футболиста, а выходить на поле будут те, кто соответствует задачам. Денис Глушаков и Андрей Ещенко в их числе. Намерен поговорить с каждым.

— Кто занимался трансферами при Каррере, клуб или агент Марко Трабукки, приближённый к тренеру?

— Н. И. : В прессе пишут столько всего, что не перестаю удивляться. Люди, которые говорят об этом, не имеют никакого отношения к источникам информации. Глупо комментировать данные слухи. К тому же это коммерческая тайна.

— С. Р. : У Олега Георгиевича есть регламент по трансферам. Там всё прописано. Последний игрок, который пришёл в «Спартак» по инициативе клуба — Александр Селихов . Точка.

— Болельщики «Спартака» продолжают освистывать Глушакова. Сам он предпочитает молчать. Как решить эту проблему?

— Н. И. : К сожалению, реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации, которая распространяется в СМИ. Решать конфликт можно только путём общения. Я готов. Все знают мой телефон, я открыт для диалога. За те 5,5 лет, что работаю в «Спартаке», никогда не закрывался от болельщиков. Найти меня для них не проблема.

— О. К. : Общественное мнение — понятие обтекаемое. Если абстрагироваться от фамилий игроков, то между тренером и футболистом всегда должен быть контакт. Если его нет, виноват тренер. Я бывал в подобных ситуациях и всегда брал вину на себя.

— Не было ли ошибкой продлить с Глушаковым контракт до 2020 года?

— С. Р. : На сегодняшний день Глушаков — игрок «Спартака». Статистика говорит о том, что с Денисом на поле команда практически не проигрывает. К тому же решение о продлении соглашения принималось после чемпионского сезона. На мой взгляд, он ещё не сказал последнего слова в футболе. Глушаков может играть лучше!

«Пройти испытание медными трубами после чемпионства смогли не все»

— Олег Георгиевич, намерены ли поменять капитана?

— О. К. : У меня капитана всегда выбирают сами футболисты.

— Рауль Рианчо не стал отказываться от схемы 4-3-3. Вы тоже намерены играть по ней?

— Мне в этом плане легче. Хотя 4-3-3 — одна из моих любимых схем, по ней играл «Краснодар». Но всё зависит от состояния футболистов, подбора состава. Тренировочный процесс будет направлен на то, чтобы определиться со схемой. В первую очередь нужно донести до команды своё виденье футбола. Это баланс атаки и обороны. Играть от обороны я не стану.

— Какая задача на сезон стоит перед командой?

— Н. И. : Задача сформирована перед началом сезона и не меняется с приходом нового тренера. Речь идёт о попадании в тройку РПЛ, победе в Кубке страны и выходе в четвертьфинал Лиги Европы.

— Появится ли в команде спортивный директор?

— С. Р. : Должность упразднена, её больше нет в клубе. На ближайшем совете директоров решим этот вопрос.

— Н. И. : Но сейчас мы думаем о реструктуризации внутри клуба, поэтому спортивный директор может вновь появиться в «Спартаке».

— Олег Георгиевич, вы уже пообщались с Леонидом Федуном?

— О. К. : Конечно. Впечатления от встречи с ним самые положительные.

— Были ли заплачены отпускные за Кононова «Арсеналу»?

— Н. И. : Это корректно, когда команда лишается тренера. Существует договорённость между клубами. Но зачем вам знать сумму?

— В чем на сегодняшний день заключатся проблемы «Спартака»?

— С. Р. : Пройти испытание медными трубами после чемпионства, к сожалению, смогли не все. В этом и крылись все наши проблемы, в этом заключатся наши сегодняшние беды.

— Чем объясните феномен популярности Карреры у болельщиков?

— Наверное, дело в том, что «Спартак» до прихода итальянца 16 лет не мог завоевать чемпионство. Но один человек не способен взять титул. Это общая заслуга футболистов, тренеров, менеджмента, персонала. Когда всё работает — приходит результат.

— У Романа Ерёменко текущий контракт со «Спартаком» действует только до конца года. Что намерены предпринять?

— Н. И. : До перерыва мы имеем возможность пересмотреть условия контракта…

«Романцев и Бесков — лучшие тренеры в истории отечественного футбола»

— Вопрос тренеру. Зачем вам нужна встреча с Олегом Романцевым?

— О. К. : Я вырос на футболе «Спартака». С детства болел за команду. Будучи игроком, всегда считал лучшим тренером Константина Бескова. Потом на его место пришёл Романцев и долго радовал всю страну.

Для меня они — лучшие тренеры за всю историю отечественного футбола. Хочу приблизиться к их видению игры. Мы уже пообщались с Олегом Ивановичем по телефону. Очень хочу встретиться и обсудить определённые нюансы работы. Буду рад, если он будет приезжать в Тарасовку хоть каждый день. И не только он, но и другие ветераны «Спартака». Не буду раскрывать всех секретов, но определённые идеи в этом направлении у меня есть.

— Как получилось, что новость об увольнении Карреры на официальном сайте «Спартака» сопровождалась фото «Открытие-Арены»?

— Н. И. : Решение об отставке Карреры было принято в десять утра, далее я должен был присутствовать на совещании команды в Тарасовке. Поблагодарил Массимо, он сказал футболистам трогательные прощальные слова. Времени было очень мало, очевидно просто не успели найти подходящее фото.

— Почему «Спартак» платит штрафы за своих болельщиков?

— Н. И. : Футбол — это эмоции. Футбол создан для болельщиков. Но они не всегда понимают, что на самом деле происходит в клубе. Надеемся, в ближайшее время информация станет прозрачнее. Также пойдём навстречу болельщикам и в вопросе цен на билеты.

— Почему Кононова многие считают слишком нежным тренером?

— О. К. : Я не нежный, а спокойный. Работая с игроками, тренер в моём понимании должен быть требовательным. При этом необходимо взаимное уважение.

— Какая у вас будет зарплата в «Спартаке»?

— О. К. : Скажем так, она меня устраивает.