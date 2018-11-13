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Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
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Комментатор предрек реальный срок Кокорину и Мамаеву 

Рамблер + ещё 11 20 минут назад
Комментатор Геннадий Орлов заявил, что у футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева мало шансов избежать реальных тюремных сроков. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на «ГСО Live».
По словам Орлова, такой прогноз сделал «профессиональный следователь», с которым он встретился в Москве.
«Он [следователь — прим.ред.] сказал: „Нет-нет, они обязательно получат срок“. Поэтому надежд мало», — заявил Орлов.
По его мнению, «Зенит» потерял Кокорина, поэтому команде нужно искать новых игроков на его позицию. Орлов напомнил, что Кокорин не тренируется уже четыре месяца.
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина. Министр спорта Павел Колобков заявлял, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ.
Кокорин говорил навестившим его в СИЗО общественникам, что не хочет уходить из спорта. Он выразил надежду, что никто этого не потребует.
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