Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок

Комментатор предрек реальный срок Кокорину и Мамаеву

По словам Орлова, такой прогноз сделал «профессиональный следователь», с которым он встретился в Москве.

«Он [следователь — прим.ред.] сказал: „Нет-нет, они обязательно получат срок“. Поэтому надежд мало», — заявил Орлов.

По его мнению, «Зенит» потерял Кокорина, поэтому команде нужно искать новых игроков на его позицию. Орлов напомнил, что Кокорин не тренируется уже четыре месяца.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.

В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина. Министр спорта Павел Колобков заявлял, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ.