Руни предсказал сборной Англии яркое будущее

Матч против США (3:0) в рамках товарищеской встречи стал для Руни последним в составе английской команды.

"По тому, что я видел за эту неделю, как тренер работал с игроками, как хорошо они реагировали на его указания, я считаю, что сборная в надежных руках. Это замечательная команда молодых парней, которых ждёт очень яркое будущее. Скоро они будут близки к тому, чтобы стать следующей командой, которая привезет трофей в Англию. Надеюсь, им это удастся. Я буду одним из их преданных фанатов.

Матч прошел отлично. Было замечательно завершить свою международную карьеру подобным образом", — приводит слова форварда Goal.

Руни объявил о завершении карьеры еще в 2016 году. Он провел за английскую сборную 120 матчей, забил 53 мяча и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Англии использовал шпаргалки в матче против США.