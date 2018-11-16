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Руни предсказал сборной Англии яркое будущее
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Руни предсказал сборной Англии яркое будущее 

Газета.Ru + ещё 36 10 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказался о будущем сборной Англии, передает "Советский спорт".
Матч против США (3:0) в рамках товарищеской встречи стал для Руни последним в составе английской команды.
"По тому, что я видел за эту неделю, как тренер работал с игроками, как хорошо они реагировали на его указания, я считаю, что сборная в надежных руках. Это замечательная команда молодых парней, которых ждёт очень яркое будущее. Скоро они будут близки к тому, чтобы стать следующей командой, которая привезет трофей в Англию. Надеюсь, им это удастся. Я буду одним из их преданных фанатов.
Матч прошел отлично. Было замечательно завершить свою международную карьеру подобным образом", — приводит слова форварда Goal.
Руни объявил о завершении карьеры еще в 2016 году. Он провел за английскую сборную 120 матчей, забил 53 мяча и стал лучшим бомбардиром в ее истории.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Англии использовал шпаргалки в матче против США.
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