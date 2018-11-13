«МЮ» продаст двух футболистов

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СМИ: «Манчестер Юнайтед» намерен продать двух футболистов в зимнее трансферное окно 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с защитниками Эриком Байи и Марксом Рохо в ходе зимнего трансферного окна.
Как сообщает The Telegraph, английский гранд намерен расстаться с несколькими игроками. Однако вопреки слухам, что первым претендентом на выход является форвард Алексис Санчес, «Манчестер Юнайтед» намерен продать защитником Эрика Байи и Маркоса Рохо.
24-летний ивуариец защищает цвета клуба с 2016 года. На его счету 63 матча и один забитый мяч. Ранее он выступал за испанские «Эспаньол» и «Вильярреал».
28-летний Рохо пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За это время он провёл 107 матчей и отметился двумя голами. Он также известен по выступлениям за «Эстудиантес», «Спортинг» и московский «Спартак».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить £50 млн за футболиста «Аякса».
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