Тарханов сравнил Ари и Дзюбу

Тарханов: вызванный в сборную России Ари более разноплановый футболист, чем Дзюба

Александр Тарханов. Вызванный в сборную России по футболу Ари более разноплановый игрок, чем Артем Дзюба . Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, ныне советник президента екатеринбургского "Урала" Тренерский штаб национальной команды вызвал нападающего "Краснодара" Ари вместо форварда "Зенита" Дзюбы, который из-за травмы досрочно покинул поле в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Германии 15 ноября в Лейпциге и встречу Лиги наций 20 ноября со шведами в Стокгольме. "Ари более разноплановый — он и внизу может хорошо сыграть, зацепиться за мяч и вверху побороться. Посмотрим, какая ему будет установка на игру. По матчам за "Краснодар" видно, как Ари хорошо цепляется за мячи, Дзюба делает то же самое. Поэтому фигура Ари в сборной значимая, и не зря его [главный тренер сборной Станислав] Черчесов вызвал", — сказал Тарханов. "В игре за сборную важно, чтобы центральный нападающий цеплялся за мячи. Тот же [Федор] Чалов — игрок другого плана. Он футболист более комбинационного плана, у него есть подвижные скоростные качества. Но если пойдет какая-то длинная передача, то здесь Ари больше подходит", — добавил он. Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля, в России он выступает с 2010 года. "Русских нападающих у нас мало. Я ничего не вижу зазорного в приглашении Ари, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы играли русские. Есть Чалов, который составит ему конкуренцию, он уже забил девять мячей в чемпионате, достаточно агрессивный, от матча к матчу прибавляет", — отметил специалист. Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В 2017-2018 годах он на правах аренды играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский "Спартак" , в состав которого завоевал серебро первенства страны.