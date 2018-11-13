Тарханов сравнил Ари и Дзюбу

Вызванный в сборную России по футболу Ари более разноплановый игрок, чем Артем Дзюба. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России, ныне советник президента екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов.
Тренерский штаб национальной команды вызвал нападающего "Краснодара" Ари вместо форварда "Зенита" Дзюбы, который из-за травмы досрочно покинул поле в матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Германии 15 ноября в Лейпциге и встречу Лиги наций 20 ноября со шведами в Стокгольме.
"Ари более разноплановый — он и внизу может хорошо сыграть, зацепиться за мяч и вверху побороться. Посмотрим, какая ему будет установка на игру. По матчам за "Краснодар" видно, как Ари хорошо цепляется за мячи, Дзюба делает то же самое. Поэтому фигура Ари в сборной значимая, и не зря его [главный тренер сборной Станислав] Черчесов вызвал", — сказал Тарханов.
"В игре за сборную важно, чтобы центральный нападающий цеплялся за мячи. Тот же [Федор] Чалов — игрок другого плана. Он футболист более комбинационного плана, у него есть подвижные скоростные качества. Но если пойдет какая-то длинная передача, то здесь Ари больше подходит", — добавил он.
Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля, в России он выступает с 2010 года.
"Русских нападающих у нас мало. Я ничего не вижу зазорного в приглашении Ари, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы играли русские. Есть Чалов, который составит ему конкуренцию, он уже забил девять мячей в чемпионате, достаточно агрессивный, от матча к матчу прибавляет", — отметил специалист.
Ари выступает за "Краснодар" с 2013 года. В 2017-2018 годах он на правах аренды играл за московский "Локомотив", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Также в России он выступал за московский "Спартак", в состав которого завоевал серебро первенства страны.