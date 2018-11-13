Защитник «Локомотива» Игнатьев вызван в сборную России по футболу

На счету Игнатьева три матча в карьере за сборную. Он входил в расширенный список команды на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал. В текущем сезоне в активе 31-летнего Игнатьева 19 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.

Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.