Игнатьев вызван в сборную России

Защитник футбольного клуба "Локомотив" Владислав Игнатьев получил вызов в сборную России на матчи с командами Германии и Швеции. Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".
На счету Игнатьева три матча в карьере за сборную. Он входил в расширенный список команды на чемпионат мира 2018 года, но в окончательную заявку не попал. В текущем сезоне в активе 31-летнего Игнатьева 19 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии участие не примут защитник Марио Фернандес (ЦСКА), а также полузащитники Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако"), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды.
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба из-за травмы пропустит часть сбора национальной команды. Также под вопросом из-за повреждений участие в матче с немцами защитника "Краснодара" Сергея Петрова и полузащитника "Спартака" Романа Зобнина.
Товарищеский матч против немцев сборная России проведет 15 ноября в Лейпциге. 20 ноября россияне также на выезде сыграют со шведами в рамках Лиги наций.