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Жену Мамаева лишили машины
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«Краснодар» отказался отдать жене Мамаева его Mercedes 

Рамблер 41 минуту назад
Жена игрока «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что клуб отказался отдать ей оформленный на футболиста Mercedes. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Аланы Мамаевой, она хотела перегнать машину с базы «Краснодара» к себе во двор, но в клубе сослались на некое указание «машину не отдавать».
Женщина отметила, что в клубе упомянули ее планы развестись с футболистом. Она опровергла эту информацию, но в «Краснодаре» заявили, что все равно не могут отдать машину без разрешения самого владельца. После этого Мамаев из СИЗО написал письмо, подтвердив, что разрешает отдать автомобиль жене.
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Алана Мамаева утверждает, что в «Краснодаре» получили письмо, но машину все равно не отдали.
Адвокат футболиста Игорь Бушманов назвал действия клуба самоуправством и заявил, что прав удерживать машину у «Краснодара» нет.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
В СМИ появлялась информация, что Алана Мамаева подала на развод, однако она это опровергла. Затем Мамаева написала, что любит мужа, несмотря на мнение окружающих.
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