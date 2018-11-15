Футболист «Барселоны» оставил после себя мусор и гниль

Хозяин дома в Дортмунде, в котором проживал бывший нападающий местной «Боруссии» Усман Дембеле , хочет взыскать с футболиста 20 тысяч евро. Игрок оставил после себя кучи мусора и потерял ключи, сообщает Bild

Герд Вайзенберг сдавал футболисту свой дом в аренду, пока тот не перешел в «Барселону» летом 2017-го. Дембеле разорвал договор, не заплатив 15 тысяч евро, и потерял ключи. Когда Вайзенберг пришел в дом, то увидел кучи мусора, а в холодильнике нашел гнилую еду.

Он подал на Дембеле в суд. Немец хочет получить 15 тысяч евро, которые задолжал футболист, а также взыскать пять тысяч за разруху, оставшуюся после него.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. Каталонцы заплатили за него 105 миллионов евро. На презентации на стадионе «Камп Ноу» француз затруднился почеканить мяч.