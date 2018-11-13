Романцев вступился за Кононова

Романцев: Кононов заслуживает пост в «Спартаке», буду болеть и за него лично

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о назначении экс-рулевого тульского «Арсенала» Олега Кононова на пост наставника красно-белых. «Я хочу пожелать ему всего самого доброго. Самое главное, что он пришёл в «Спартак» работать и пахать. У него есть знания и все остальные качества, чтобы себя проявить. Я всегда болел за «Спартак», а с его приходом буду болеть и за него лично. Олег Кононов заслуживает того звания, на которое его назначили. Сколько ему понадобится времени, чтобы выстроить игру? Это зависит уже от него самого, но у него есть вкус. Это комбинационный футбол и стремление сделать из команды семью. Надеюсь, что у него на это потребуется как можно меньше времени», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.