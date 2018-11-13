Как заработать на матчах ближайших дней

Хорватия — Испания, Лига наций

В четвёртой группе Лиги 1 уже практически все понятно: Испании достаточно выиграть с любым счетом у Хорватии, чтобы точно стать первой. У хорватов вариантов и вовсе нет — надо добиваться победы любой ценой.

Правда, ключевым для подопечных Златко Далича будет не матч с Испанией, а поединок с Англией 18 ноября. В случае победы Хорватия сохранит прописку в элитном дивизионе вне зависимости от результата игры с Испанией. В теории, вице-чемпионы мира могут выиграть группу, если победят в обоих оставшихся матчах, но в возможность подобного исхода верится с трудом.

Качество футбола тоже вряд ли будет топовым. Хорватия переживает уход сразу нескольких ключевых игроков, а испанцы позвали в сборную экспериментальный состав, чтобы проверить ближайший резерв. Состав настолько экспериментальный, что туда попал даже Хорди Альба , вызова которого от Энрике требовали с первого дня в национальной команде.

Собственно, именно поэтому давать прогноз на игру крайне сложно. Исход встречи определят ошибки. И всё же шансы гостей, разумеется, смотрятся выигрышнее.

(Сделать ставку) . Победа Испании за 2.10 — это, пожалуй, неплохо. Ставить на голы в таких матчах опасно, но в трёх встречах с участием испанцев в Лиге наций было забито 14 мячей. При этом "тотал больше 2,5 голов" идёт в БК "Лига Ставок" за 2.15. Рискованно, конечно, но катать вату нынешняя "фурия роха" не привыкла, а обновленная защита Хорватии пока не впечатляет

(Сделать ставку) . Ещё один неплохой вариант — "Испания забьёт во втором тайме" за 1.70 в БК «Лига Ставок». Экспериментальному составу потребуется время, чтобы притереться друг другу в боевых условиях, но после перерыва сыгранности (а значит и остроты) должно стать больше

Германия — Россия, товарищеский матч

У сборной Германии проблем тоже полно, и главные из них связаны вовсе не с повреждениями. Впрочем, Йоахим Лёв всё же не сможет рассчитывать на Жерома Боатенга , принявшего решение взять паузу для отдыха после консультации с тренерским штабом, и Марка-Андре тер Штегена, который в ближайшее время будет восстанавливаться от повреждения плеча.

Можно сказать, что матч с Россией станет для Германии втягивающей тренировкой. Рисковать здоровьем и умирать на поле в товарищеской встрече нет никакого смысла.

Немцы попытаются смоделировать предстоящий поединок с голландцами, которые наверняка сядут в глубокую оборону. И одержать победу при минимальных затратах.

(Сделать ставку). Если любите рисковать, можно подумать о варианте "победа сборной Германии с разницей в один мяч" за 3.85 в БК «Лига Ставок». Предложение попроще — "обе забьют" за 2.20. У сборной России играть будет второй состав, а у немцев есть проблемы в центре обороны

Нидерланды — Франция, Лига наций

В группе А сложилась очень интересная ситуация. У французов семь очков в трёх матчах, у Нидерландов — три очка в двух, а у немцев — одно в трёх. Фактически действующим чемпионам мира уже ничего не надо: ничья полностью устроит обе команды.

Трёхцветные занимались такими вещами в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 с Данией (0:0), сыграв худший матч на турнире. Именно поэтому трудно поверить в то, что сборная Франция будет рвать жилы, чтобы облегчить жизнь Германии.

(Сделать ставку). В БК «Лига Ставок» ничья оценивается в 3.50 и явно заслуживает внимания. Если французов устраивает ничья, то она чаще всего и случается