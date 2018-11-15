У Мамаева появился шанс на свободу

ГСУ ГУ МВД по Москве изменило обвинения футболисту Павлу Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом. Об этом сообщает «Росбалт».
Сообщается, что это было сделано после вмешательства прокуратуры.
После изменения обвинений защита Мамаева подала в Тверской суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения. Дата слушаний пока не назначена. Если ходатайство будет удовлетворено, Мамаев сможет выйти на свободу под залог.
Напомним, Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий арестованы до 8 декабря по делу о двух драках, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин. Им предъявлены обвинения в нанесении побоев и хулиганстве.