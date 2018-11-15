У Мамаева появился шанс на свободу

У Мамаева появился шанс выйти на свободу под залог

ГСУ ГУ МВД по Москве изменило обвинения футболисту Павлу Мамаеву , которые были предъявлены перед арестом. Об этом сообщает «Росбалт».

Сообщается, что это было сделано после вмешательства прокуратуры

После изменения обвинений защита Мамаева подала в Тверской суд Москвы ходатайство об изменении меры пресечения. Дата слушаний пока не назначена. Если ходатайство будет удовлетворено, Мамаев сможет выйти на свободу под залог.