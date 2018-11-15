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У Мамаева появился шанс выйти на свободу
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СМИ: Мамаеву изменили обвинение 

Спорт-Экспресс + ещё 20 27 минут назад
ГСУ ГУ МВД по Москве перепредъявило обвинения полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, который в настоящее время находится под стражей в СИЗО "Бутырка", информирует rosbalt.ru.
Одновременно защита подала в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на освобождение под залог. Дата слушаний пока не назначена.
ГСУ изменило обвинения Мамаеву, которые были предъявлены перед арестом. Тогда ему инкриминировали две статьи УК РФ — нанесение побоев и хулиганство. Произошло это после вмешательства прокуратуры Москвы, выявившей нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявление обвинений футболисту. После этого был поднят вопрос о возможности изменения находящемуся под стражей Мамаеву меры пресечения. Соответствующее ходатайство подано в Тверской суд.
Новым сокамерником Мамаева стал экономический преступник
Напомним, Мамаев участвовал в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Он помещен под стражу до 8 декабря.
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