Габулов ушел из спорта и стал министром

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал министром физической культуры и спорта Северной Осетии. Указ о назначении подписал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Ранее обязанности министра спорта исполнял Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Бароев занял министерское кресло еще при Таймуразе Мамсурове, при этом он так и оставался исполняющим обязанности с момента своего назначения в марте 2014 года.
Как писал News.ru, 35-летний Габулов объявил о завершении игровой карьеры. Все 19 лет, что голкипер выступал на высшем уровне, экс-игрок «Динамо» и ЦСКА назвал счастливыми. Последним клубом Габулова стал бельгийский «Брюгге». Всего за свою карьеру он дважды выигрывал чемпионат России, брал Кубок страны и Кубок УЕФА. В составе сборной России Владимир стал бронзовым призером Евро-2008.