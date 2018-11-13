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Габулов ушел из спорта и стал министром
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Экс-вратарь сборной Габулов стал министром спорта 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал министром физической культуры и спорта Северной Осетии. Указ о назначении подписал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Ранее обязанности министра спорта исполнял Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Бароев занял министерское кресло еще при Таймуразе Мамсурове, при этом он так и оставался исполняющим обязанности с момента своего назначения в марте 2014 года.
Как писал News.ru, 35-летний Габулов объявил о завершении игровой карьеры. Все 19 лет, что голкипер выступал на высшем уровне, экс-игрок «Динамо» и ЦСКА назвал счастливыми. Последним клубом Габулова стал бельгийский «Брюгге». Всего за свою карьеру он дважды выигрывал чемпионат России, брал Кубок страны и Кубок УЕФА. В составе сборной России Владимир стал бронзовым призером Евро-2008.
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