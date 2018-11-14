Чалов потроллил журналистку за ошибку

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов указал на ошибку журналистки, спросившей его о вызове в национальную команду. Видео с этим эпизодом опубликовано в твиттере сборной РФ.

Журналистка отметила, что вызов в сборную — «яркое событие в жизни каждого футболиста», и спросила, как друзья и родственники Чалова восприняли это.

«Ну, вроде второй вызов-то», — напомнил Чалов.

В ответ на ее «сорри» форвард сказал: «Ну, вот так вот».

По версии «Спорт-Экспресса», Чалов сделал отсылку к разговору игрока Краснодара и сборной РФ Юрия Газинского с журналистом. После матча с ЦСКА журналист задал Газинскому вопрос, считая, что игра закончилась с ничейным счетом. На самом деле «Краснодар» выиграл у московского клуба со счетом 2:1.

Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли».