Чалов потроллил журналистку за ошибку 

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов указал на ошибку журналистки, спросившей его о вызове в национальную команду. Видео с этим эпизодом опубликовано в твиттере сборной РФ.
Журналистка отметила, что вызов в сборную — «яркое событие в жизни каждого футболиста», и спросила, как друзья и родственники Чалова восприняли это.
«Ну, вроде второй вызов-то», — напомнил Чалов.
В ответ на ее «сорри» форвард сказал: «Ну, вот так вот».
Фёдор Чалов: "Ну, вот так вот" 😁😁😁 pic.twitter.com/17Te1gv3De— Сборная России (@TeamRussia) 13 ноября 2018 г.
По версии «Спорт-Экспресса», Чалов сделал отсылку к разговору игрока Краснодара и сборной РФ Юрия Газинского с журналистом. После матча с ЦСКА журналист задал Газинскому вопрос, считая, что игра закончилась с ничейным счетом. На самом деле «Краснодар» выиграл у московского клуба со счетом 2:1.
Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли».
«Ну вот так вот», — ответил журналист.