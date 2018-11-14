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Чалов потроллил журналистку за ошибку
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Чалов потроллил журналистку за ошибку 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов указал на ошибку журналистки, спросившей его о вызове в национальную команду. Видео с этим эпизодом опубликовано в твиттере сборной РФ.
Журналистка отметила, что вызов в сборную — «яркое событие в жизни каждого футболиста», и спросила, как друзья и родственники Чалова восприняли это.
«Ну, вроде второй вызов-то», — напомнил Чалов.
В ответ на ее «сорри» форвард сказал: «Ну, вот так вот».
По версии «Спорт-Экспресса», Чалов сделал отсылку к разговору игрока Краснодара и сборной РФ Юрия Газинского с журналистом. После матча с ЦСКА журналист задал Газинскому вопрос, считая, что игра закончилась с ничейным счетом. На самом деле «Краснодар» выиграл у московского клуба со счетом 2:1.
Газинский переспросил: «Как ничейный результат? Вроде мы выиграли».
«Ну вот так вот», — ответил журналист.
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