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Глушакова сравнили с курицей без головы
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Рианчо сравнил Глушакова с курицей без головы 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испанец Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака», заявил, что полузащитник Денис Глушаков переживает не лучший момент своей карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам Рианчо, он говорил Глушакову, что ему нужно «прибавить в единоборствах» и доказать партнерам и болельщикам, что он до сих пор в форме.
«Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы», — отметил Рианчо.
По его мнению, футболист страдает, пытаясь успеть везде, чтобы его перестали освистывать.
«А нужно не бегать больше — думать», — заключил Рианчо.
Рауль Рианчо был помощником тренера «Спартака» Массимо Карреры, а после увольнения итальянца временно занимал его место (с 22 октября).
12 ноября на смену Рианчо пришел Олег Кононов. До «Спартака» он был главным тренером тульского «Арсенала», грозненского «Ахмата» и «Краснодара». Соглашение «Спартака» с 52-летним Кононовым рассчитано до конца следующего сезона. Его могут пересмотреть по итогам нынешнего сезона. Цели, поставленные «Спартаком» на этот сезон: попадание в Лигу чемпионов и победа в Кубке России.
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