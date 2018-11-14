Глушакова сравнили с курицей без головы

Рианчо сравнил Глушакова с курицей без головы

Испанец Рауль Рианчо, исполнявший обязанности главного тренера «Спартака» , заявил, что полузащитник Денис Глушаков переживает не лучший момент своей карьеры. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Рианчо, он говорил Глушакову, что ему нужно «прибавить в единоборствах» и доказать партнерам и болельщикам, что он до сих пор в форме.

«Глушаков много бегает по полю. Но бегает, как курица без головы», — отметил Рианчо.

По его мнению, футболист страдает, пытаясь успеть везде, чтобы его перестали освистывать.

«А нужно не бегать больше — думать», — заключил Рианчо.

Рауль Рианчо был помощником тренера «Спартака» Массимо Карреры , а после увольнения итальянца временно занимал его место (с 22 октября).