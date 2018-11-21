Игрок сборной Швеции Линделеф: мы победили Россию за счет единства

Автор первого мяча в ворота сборной России швед Виктор Линделеф прокомментировал победу своей команды над россиянами в матче Лиги наций. По мнению защитника, хозяева поля контролировали игру и взяли верх в ней за счет единства на поле.

"Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства. Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты", — приводит слова Линделефа ТАСС.

Напомним, что россияне уступили шведам со счетом 0:2 и не смогли подняться в элитный дивизион Лиги наций, заняв в группе второе место.