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«Мы победили Россию за счет единства»
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Игрок сборной Швеции Линделеф: мы победили Россию за счет единства 

Вести.Ru + ещё 159 1 час назад
Автор первого мяча в ворота сборной России швед Виктор Линделеф прокомментировал победу своей команды над россиянами в матче Лиги наций. По мнению защитника, хозяева поля контролировали игру и взяли верх в ней за счет единства на поле.
"Мне кажется, что сегодня мы победили за счет единства. Первый тайм мы провели просто превосходно, доминировали на всех участках поля и не давали сборной России создавать какие-либо моменты", — приводит слова Линделефа ТАСС.
Напомним, что россияне уступили шведам со счетом 0:2 и не смогли подняться в элитный дивизион Лиги наций, заняв в группе второе место.
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