Ещё
Марадона оказался недоволен «Реалом» и Аргентиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марадона не доволен назначениями в «Реале» и сборной Аргентины 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Аргентинский футболист Диего Марадона считает, что новые назначения в мадридского "Реале" и сборной Аргентины не принесут пользы, сообщает "Советский спорт".
Сантьяго Солари — аргентинский специалист, назначенный на пост главного тренера "Реала" 13 ноября.
Лионель Скалони — с августа 2018 исполняет обязанности главного тренера сборной Аргентины.
"Я лишь скажу, что в обоих случаях тренеры не имеют достаточной поддержки в своих командах. Впрочем, если их назначили, значит, их поддержали президент аргентинской федерации и президент "Реала". Но я не думаю, что они там надолго. У тренеров есть срок службы — у них он будет не слишком долгий", — приводит слова Марадоны испанская Marca.
Ранее сообщалось, что Марадона хочет работать в испанском клубе.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник "Локомотива" Тарасов судится с бывшей женой СМИ: Кокорин и Мамаев обязательно получат срок Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду8
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам9
Туктамышева заговорила о президентстве19
Жену Мамаева лишили машины87
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ49
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
03:30
Жену Мамаева лишили машины
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение