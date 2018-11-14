Марадона оказался недоволен «Реалом» и Аргентиной

Марадона не доволен назначениями в «Реале» и сборной Аргентины

Аргентинский футболист Диего Марадона считает, что новые назначения в мадридского "Реале" и сборной Аргентины не принесут пользы, сообщает "Советский спорт" Сантьяго Солари — аргентинский специалист, назначенный на пост главного тренера "Реала" 13 ноября. Лионель Скалони — с августа 2018 исполняет обязанности главного тренера сборной Аргентины. "Я лишь скажу, что в обоих случаях тренеры не имеют достаточной поддержки в своих командах. Впрочем, если их назначили, значит, их поддержали президент аргентинской федерации и президент "Реала". Но я не думаю, что они там надолго. У тренеров есть срок службы — у них он будет не слишком долгий", — приводит слова Марадоны испанская Marca. Ранее сообщалось, что Марадона хочет работать в испанском клубе.