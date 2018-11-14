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Черчесов выбрал голкипера на матч против немцев
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Лунев сыграет в воротах сборной России по футболу в матче против команды Германии 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев будет основным голкипером сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Германии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Встреча пройдет в четверг в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало — 22:45 мск.
"Лунев будет основным вратарем в матче против команды Германии", — сказал Черчесов.
Помимо Лунева, в сборную на товарищеский матч против немцев и игру Лиги наций против шведов были вызваны голкиперы Маринато Гилерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").
"Что касается состава, понятно, что мы планировали другое, но ситуация такая, какая она есть. Мы не жалуемся ни на что, у всех бывают травмы, когда их много, это не может радовать. При этом футболисты, которые мало играют, получат шанс", — отметил Черчесов.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии не примут участия защитник Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако"), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды. Кроме того, под вопросом остается участие в игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который проходит курс реабилитации в Москве.
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