Черчесов выбрал голкипера на матч против немцев

Вратарь петербургского "Зенита" Андрей Лунев будет основным голкипером сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Германии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Встреча пройдет в четверг в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало — 22:45 мск.
"Лунев будет основным вратарем в матче против команды Германии", — сказал Черчесов.
Помимо Лунева, в сборную на товарищеский матч против немцев и игру Лиги наций против шведов были вызваны голкиперы Маринато Гилерме ("Локомотив") и Антон Шунин ("Динамо").
"Что касается состава, понятно, что мы планировали другое, но ситуация такая, какая она есть. Мы не жалуемся ни на что, у всех бывают травмы, когда их много, это не может радовать. При этом футболисты, которые мало играют, получат шанс", — отметил Черчесов.
Ранее стало известно, что из-за травм в матче с командой Германии не примут участия защитник Марио Фернандес (ЦСКА), полузащитники Денис Черышев ("Валенсия") и Александр Головин ("Монако"), а полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит весь сбор национальной команды. Кроме того, под вопросом остается участие в игре нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который проходит курс реабилитации в Москве.