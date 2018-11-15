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«Спартак» платит алименты жене Глушакова
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«Спартак» платит алименты жене Глушакова 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, заявил, что московский "Спартак" выплачивает алименты за полузащитника Дениса Глушакова.
"Мы в суде получили исполнительный лист, передали его в "Спартак", и клуб исполняет данное решение. Здесь вопросов нет", — цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
"По нашей информации, работодатель Дениса исполняет решение суда. Сколько и как перечисляется, мы, адвокаты, не изучаем. Перед нами такая задача со стороны Дарьи не ставилась.
Поэтому получает ли она средства и сколько — такой вопрос лежит за рамками заключенного между мной и доверителем соглашения", — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что суд арестовал банковские счета Глушакова.
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