УЕФА представил расписание второго сезона Лиги наций

Матчи первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/21 пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первый тур второго розыгрыша Лиги наций пройдет 3-5 сентября 2020-го, второй — 6-8 сентября, третий — 8-10 октября, четвертый — 11-13 октября, пятый — 12-14 ноября, шестой — 15-17 ноября.

Сборная России в следующем розыгрыше турнира будет выступать в лиге В, где также выступят команды Австрии, Германии, Исландии, Норвегии, Польши, Сербии, Уэльса, Финляндии, Хорватии, Чехии и Шотландии. По результатам жеребьевки команды будут разделены на четыре группы. Жеребьевка пройдет в январе или феврале 2020 года, посев команд станет известен позднее.

В лиге А выступят сборные Англии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Дании, Испании, Италии, Португалии, Нидерландов, Украины, Франции, Швеции. Победители групп лиги А попадут в финальную стадию турнира, которая пройдет в июне 2021 года. Команды, занявшие последние места, опустятся в лигу В.

Лигу C составят сборные Албании, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Косова, Македонии, Румынии, Словакии, Турции, Северной Ирландии, Словакии и Черногории. В лиге D выступят сборные Азербайджана, Андорры, Армении, Гибралтара, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Сан-Марино, Словении, Фарерских островов и Эстонии.

В первом розыгрыше Лиги наций сборная России заняла второе место в своей группе лиги В, где выступала с командами Швеции и Турции. По итогам группового турнира шведы вышли в лигу А, а турки в следующем розыгрыше выступят в лиге С. За первый в истории трофей Лиги наций поспорят сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии, которые победили в своих группах лиги А. Полуфиналы, матч за третье место и финал турнира пройдут с 5 по 9 июня 2019 года в Португалии.