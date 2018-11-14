Мамаев в Бутырке погрузился в религию

Ева Меркачева. Мамаев сообщил, что иконостас изготовил его сокамерник Константин, сам спортсмен изучает православную литературу, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, корреспондент « Московского комсомольца

Мамаев принял членов ОНК доброжелательно, а другой фигурант дела об избиении федерального чиновника, футболист Александр Кокорин , был мрачен и неразговорчив, отметила журналист.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им были предъявлены обвинения по двум статьям.

Ранее супруга Мамаева пожаловалась на угрозы, вымогательство и шантаж со стороны неизвестных лиц.