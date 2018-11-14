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Мамаев в Бутырке погрузился в религию
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Мамаев в Бутырке погрузился в религию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболист Павел Мамаев в СИЗО «Бутырка» занялся изучением православной литературы, в его камере установлен самодельный иконостас.
Мамаев сообщил, что иконостас изготовил его сокамерник Константин, сам спортсмен изучает православную литературу, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, корреспондент «Московского комсомольца» Ева Меркачева.
Мамаев принял членов ОНК доброжелательно, а другой фигурант дела об избиении федерального чиновника, футболист Александр Кокорин, был мрачен и неразговорчив, отметила журналист.
Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им были предъявлены обвинения по двум статьям.
Ранее супруга Мамаева пожаловалась на угрозы, вымогательство и шантаж со стороны неизвестных лиц.
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