Черчесов объяснит соседу Павлюченко решение по Ари

Черчесов обсудит с Павлюченко его критику в адрес Ари

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обсудит с Романом Павлюченко его критические высказывания по поводу вызова в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари. Об этом Черчесов сообщил журналистам.

Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб вызвал нападающего на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции вместо получившего травму форварда Артема Дзюбы. Ранее издание "Спорт-Экспресс" опубликовало слова бывшего нападающего российской сборной Романа Павлюченко, который выступил с резкой критикой относительно вызова Ари в сборную.

"Мы с Павлюченко живем в одном доме, и по приезде в Россию я поговорю с ним за чаем, объясню ему свою позицию. Надеюсь, он от нас не отвернется. Мы живем в пяти метрах друг от друга, и думаю, что этот вопрос мы закроем", — сказал Черчесов.