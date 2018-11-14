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Черчесов объяснит соседу Павлюченко решение по Ари
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Черчесов обсудит с Павлюченко его критику в адрес Ари 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обсудит с Романом Павлюченко его критические высказывания по поводу вызова в национальную команду нападающего "Краснодара" Ари. Об этом Черчесов сообщил журналистам.
Уроженец Бразилии Ари получил гражданство Российской Федерации в конце июля текущего года. Тренерский штаб вызвал нападающего на ближайшие матчи с командами Германии и Швеции вместо получившего травму форварда Артема Дзюбы. Ранее издание "Спорт-Экспресс" опубликовало слова бывшего нападающего российской сборной Романа Павлюченко, который выступил с резкой критикой относительно вызова Ари в сборную.
"Мы с Павлюченко живем в одном доме, и по приезде в Россию я поговорю с ним за чаем, объясню ему свою позицию. Надеюсь, он от нас не отвернется. Мы живем в пяти метрах друг от друга, и думаю, что этот вопрос мы закроем", — сказал Черчесов.
"Мы никогда никого не просим делать паспорт специально, Ари принял такое решение самостоятельно. Если футболист в юридическом плане может играть, и нам подходят его игровые и человеческие качества, то мы за ним наблюдаем. Может, для кого-то он бразилец, но для меня он россиянин. И повторюсь, что мы не просили его делать паспорт, равно как и с Константином Раушем", — добавил тренер.
Ари стал пятым натурализованным игроком в национальной команде после вратаря Гилерме, защитников Марио Фернандеса, Романа Нойштедтера и Константина Рауша.
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