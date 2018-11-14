Березуцкие помогут Слуцкому

Тренерский штаб «Витесса» пополнят братья Березуцкие

Бывшие защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие пополнят тренерский штаб голландского "Витесса", сообщает Sport24.

Команду возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, который раньше работал в армейском клубе. Он возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Березуцкие провели в стане армейцев всю карьеру.

Вместе со Слуцким в "Витессе" работает также бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский

Летом 2018 года 36-летние Березуцкие объявили о завершении карьеры. Сообщается, что они присоединятся к "Витессу" в скором времени.

Ранее Слуцкий объяснил скандальную ошибку в интервью.