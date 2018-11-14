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Березуцкие помогут Слуцкому
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Тренерский штаб «Витесса» пополнят братья Березуцкие 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Sportbox
Бывшие защитники московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие пополнят тренерский штаб голландского "Витесса", сообщает Sport24.
Команду возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, который раньше работал в армейском клубе. Он возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Березуцкие провели в стане армейцев всю карьеру.
Вместе со Слуцким в "Витессе" работает также бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.
Летом 2018 года 36-летние Березуцкие объявили о завершении карьеры. Сообщается, что они присоединятся к "Витессу" в скором времени.
Ранее Слуцкий объяснил скандальную ошибку в интервью.
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