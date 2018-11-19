Дзюба высказался о вызове Ари в сборную

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал вызов в национальную команду натурализованного бразильского нападающего «Краснодара» Ари.
«У нас хорошие отношения, мы вместе играли в «Спартаке». Обменялись парой шуточек с ним. Давно друг друга знаем, неплохо общались. Рад видеть его. Это футбол, конкуренция. Чем больше игроков хорошего качества, тем лучше», — приводит слова Дзюбы пресс-служба РФС.
Ари дебютировал за сборную России в контрольном матче с Германией, который завершился поражением российской команды со счётом 0:3. 32-летний форвард бразильского происхождения стал пятым натурализованным игроком национальной команды вслед за Маринато Гилерме, Марио Фернандесом, Романом Нойштедтером и Константином Раушем.
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев отказался комментировать дебют Ари в сборной России по футболу.