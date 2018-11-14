Экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов стал министром в Осетии

Как уже сообщала "РГ", буквально позавчера 35-летний Габулов официально объявил о завершении своей футбольной карьеры. Последней командой Габулова стал бельгийский "Брюгге", за который он выступал с января этого года. В мае команда стала чемпионом Бельгии.

Владимир Габулов родился в осетинском городе Моздок 19 октября 1983 года, является выпускником Московской экономической академии. Он воспитанник местной ДЮСШ № 1, свою спортивную карьеру начал в 16 лет в клубе "Моздок", выступавшем в первенстве страны во втором дивизионе. А уже в марте 2001 года в возрасте 17 лет дебютировал в высшей лиге за московское "Динамо", которое тогда возглавлял известный тренер Валерий Газзаев

В дальнейшем, до переезда в Бельгию, Габулов выступал также за владикавказскую "Аланию", московский ЦСКА, краснодарскую "Кубань", пермский "Амкар", махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал". Он выходил на поле в чемпионатах России и Бельгии 289 раз и пропустил 351 мяч.

Владимир Габулов в тринадцати поединках защищал ворота молодежной сборной России. В первой национальной сборной он дебютировал 22 августа 2007 года во встрече с командой Польши. В составе сборной страны завоевал бронзовую медаль на Евро-2018.