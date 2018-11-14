Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) выплатил сборной России по футболу премиальные за успешное выступление на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Конкретную сумму премиальных в РФС называть не стали, однако источник издания Sport24.ru сообщил, что размер премиальных составил 8 млн долларов.

Известно, что деньги были распределены между тренерами, игроками и персоналом сборной. Размеры выплат определял тренерский штаб.

После мирового первенства РФС получил от Международной федерации футбола (FIFA) 16 млн долларов: 8 млн — за участие, 4 млн — за выход из группы и еще 4 млн за выход в четвертьфинал турнира.