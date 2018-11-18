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«Зенит» выиграл у «Шальке» в товарищеском матче
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Футболисты «Зенита» обыграли «Шальке» в товарищеском матче 

ТАСС + ещё 26 37 минут назад
Фото: ТАСС
Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 победил немецкий футбольный клуб "Шальке" в товарищеском матче. Встречу, прошедшую на "Зенит-Арене", посетили 41214 зрителей.
В составе российского клуба забитыми голами отметились Матиас Краневиттер (6-я минута) и Магомед Оздоев (79). За немецкую команду отличился Стивен Скрыбски (35).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко в 14 матчах. В матче 15-го тура РПЛ петербургская команда сыграет с "Ростовом" на домашнем поле, встреча состоится 25 ноября.
"Шальке" располагается на 14-м месте в чемпионате Германии, в активе команды 10 очков в 11 матчах. В следующей игре немецкого первенства команда дома сыграет с "Нюрнбергом" 24 ноября.
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