«Зенит» выиграл у «Шальке» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита» обыграли «Шальке» в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 победил немецкий футбольный клуб "Шальке" в товарищеском матче. Встречу, прошедшую на "Зенит-Арене", посетили 41214 зрителей.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 31 очко в 14 матчах. В матче 15-го тура РПЛ петербургская команда сыграет с "Ростовом" на домашнем поле, встреча состоится 25 ноября.

"Шальке" располагается на 14-м месте в чемпионате Германии, в активе команды 10 очков в 11 матчах. В следующей игре немецкого первенства команда дома сыграет с "Нюрнбергом" 24 ноября.