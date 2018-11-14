«ПСЖ» потеряет все: Лигу чемпионов, Неймара и Мбаппе

Французский «Пари Сен-Жермен» может быть исключен из Лиги чемпионов после публикаций Fotball Leaks. УЕФА возобновил расследование в отношении клуба из-за информации о завышенных спонсорских выплатах. Мадридский «Реал» следит за ситуацией и готов купить Неймара или Килиана Мбаппе.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возобновил рассмотрение дела в отношении французского «Пари Сен-Жермен» по поводу ситуации с возможными нарушениями клуба Финансового фэйр-плей, введенного несколько лет назад.

L'Equipe сообщает, что за нарушение правил ФФП «ПСЖ» может быть исключен из Лиги чемпионов.

Если подобная санкция будет вынесена, то она не распространится на нынешний сезон, в котором чемпионы Лиги 1 борются с итальянским «Наполи», английским «Ливерпулем» и сербской «Црвеной Звездой» в одной из самых интересных групп главного клубного турнира Европы.

Зато дисквалификация, которая начнет действие с сезона-2019/20, может распространиться больше чем на один розыгрыш.

Поводом к возобновлению расследования в отношении принадлежащего катарскому эмиру Тамиму Аль-Тани клубу стали разоблачения организации независимых журналистов Football Leaks.

«ПСЖ» стал одним из главных «героев» публикаций, в которых неизвестные журналисты разоблачают коррупцию в европейском футболе.

В частности, Football Leaks привел документы, согласно которым катарский эмир купил клуб и создал во Франции спортивный канал BeIn Sports в обмен на обещание получить право на проведение чемпионата мира по футболу в 2020 году, данное не кем-нибудь, а в то время французским президентом Николя Саркози.

В роли исполнителя условий договора выступал Мищель Платини, возглавлявший в те времена УЕФА, затем претендовавший на пост президента ФИФА, а ныне отстраненный на восемь лет от футбольной деятельности комитетом по этике Международной футбольной федерации.

Также «ПСЖ» упоминался в числе европейских топ-клубов, выступающих совместным пулом и собирающихся организовать собственную закрытую Суперлигу.

Кроме того, журналисты Football Leaks опубликовали шокирующие подробности условий, на которых в клуб переходили суперзвездные форварды Неймар и Килиан Мбаппе.

Причем, если Неймар возмутился, назвав информацию (в том числе о том, что он получает бонусы за примерное поведение и приветствия болельщиков) фальшивой, то его одноклубник просто отметил, что нормы поведения футбольных звезд диктуют условия современного рынка.

Но главной серией документов, из-за которой и возобновилось рассмотрение дела в отношении французского клуба, была публикация о нарушениях парижанами правил ФФП, серьезного наказания за которые им помог избежать Джанни Инфантино.

Нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино, занимавший четыре года назад пост генерального секретаря УЕФА, проводил закрытые встречи с руководителями «ПСЖ» и другого попавшего в объектив журналистского расследования клуба, английского «Манчестер Сити», в результате которых оба клуба избежали максимально суровых наказаний и отделались лишь штрафами в 20 млн евро, заключив соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций.

Согласно расследованию Football Leaks, оба клуба, владельцами которых являются одни из богатейших людей Ближнего Востока, имели серьезный дефицит в бюджете в период с 2011 по 2013 год, что категорически противоречит правилам ФФП и ведет по регламенту к исключению из Лиги чемпионов.

«ПСЖ» по условиям спонсорского контракта с министерством туризма Катара с 2011 по 2013 год получал 215 млн евро в год, а эксперты, нанятые УЕФА, оценили реальную рыночную стоимость контракта всего в 2,8 миллиона евро.

Всего, по сведениям журналистов, в клуб в обход правил фэйр-плей вложили в общей сложности 1,8 миллиарда евро.

Несмотря на публичное опровержение «ПСЖ» опубликованной в последнее время информации, УЕФА уже объявил, что новые обстоятельства могут привести к пересмотру итогов дел прежних лет.

В случае, если обход ФФП со стороны французов будет подтвержден, им может грозить не только исключение из еврокубков. Возможно, чтобы покрыть убытки, следуя правилам, им придется продавать игроков на определенные суммы, которые в данном случае будут практически космическими.

Эта ситуация автоматически приведет к необходимости расставания с Неймаром и Мбаппе, которые были приобретены у «Барселоны» и «Монако» за 222 и 180 млн евро соответственно.

Сообщается, что главным претендентом на нападающих будет мадридский «Реал», который давно интересуется обоими и даже конкурировал с «ПСЖ» за Мбаппе, когда тот выступал за «Монако».

Если появится возможность, президент «королевского клуба» Флорентино Перес будет готов раскошелиться за одну или сразу две суперзвезды парижан.

Остается лишь дождаться, чем завершится расследование УЕФА, которое вряд ли будет быстрым, учитывая сложность ситуации.