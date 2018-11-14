Кержаков требует провести психэкспертизу жене

Представители футболиста Александра Кержакова в рамках бракоразводного процесса потребовали проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы супруге спортсмена Милане Кержаковой.
Александр и Милана Кержакова до сих пор находятся в процессе борьбы за их общего ребенка. В 2017-ом году они стали родителями сына, а уже спустя полгода объявили о расставании. Футболист обвинил свою супругу в употреблении наркотиками и ненадлежащем уходе за ребенком. После долгих препирательств мальчик остался жить с Александром.
Милана прошла курс реабилитации и теперь готова вновь бороться за сына. Сегодня представители футболиста Александра Кержакова в рамках бракоразводного процесса потребовали проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы супруге спортсмена Милане Кержаковой. Сын пары продолжает жить с отцом.
Александр Кержаков отсудил право на воспитание сына и у своей первой супруги Екатерины Сафроновой. Тогда он тоже действовал подобным образом: экс-супругу он обвинил в наркомании и через суд добился лишения родительских прав. Еще в начале конфликта Миланы и Александры известный адвокат Екатерина Гордон заявила, что Тюльпанова рискует повторить судьбу своей предшественницы. Она уверена, что сына в суде Милане отстоять не удастся.