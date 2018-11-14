Агент Фернандеса рассказал о его восстановлении

Агент Фернандеса рассказал о восстановлении игрока

Агент защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал о состоянии здоровья игрока, передает "Чемпионат. cоm".

Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) после столкновения с Александром Коларовым. Он не смог подняться сам и покинул поле на носилках. Позднее у футболиста было диагностировано сотрясение мозга.

"Марио в полном порядке. Он сможет начать играть уже после перерыва на сборные", — заявил агент.

Футболист был вызван в национальную команду для подготовки к матчам против Германии и Швеции, но принять участие в играх из-за травмы не сможет.

Ранее игрок ЦСКА отметил работу Гончаренко в роли психолога.