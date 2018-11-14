Ещё
Агент Фернандеса рассказал о его восстановлении
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Фернандеса рассказал о восстановлении игрока 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Агент защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса Жорже Машадо рассказал о состоянии здоровья игрока, передает "Чемпионат. cоm".
Фернандес получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (1:2) после столкновения с Александром Коларовым. Он не смог подняться сам и покинул поле на носилках. Позднее у футболиста было диагностировано сотрясение мозга.
"Марио в полном порядке. Он сможет начать играть уже после перерыва на сборные", — заявил агент.
Футболист был вызван в национальную команду для подготовки к матчам против Германии и Швеции, но принять участие в играх из-за травмы не сможет.
Ранее игрок ЦСКА отметил работу Гончаренко в роли психолога.
Газета.Ru: последние новости
Стала известна сумма полученных сборной России за ЧМ-2018 премиальных Болельщики на матче Германия - Россия будут сидеть вместе Полузащитник "Локомотива" Тарасов судится с бывшей женой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ПСЖ» потеряет все: Лигу чемпионов, Неймара и Мбаппе
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-201822
Мамаев «многое понял» после ареста4
Тутберидзе рассказала о давлении на Загитову
Лёв высказал мнение о сборной России
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
03:30
Жену Мамаева лишили машины
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение