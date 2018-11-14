Матч алжирских команд обернулся беспорядками

Матч алжирских команд обернулся большими беспорядками

Массовыми беспорядками завершился матч чемпионата Алжира по футболу между столичным клубом "МК Алжир" и "УСМ Бель-Аббес". Более сорока человек пострадали в ходе столкновений болельщиков и полиции.

Встреча завершилась победой гостей 1:0. Болельщики "МК Алжир" были возмущены исходом матча. Они стали вырывать кресла и кидать их в полицейских. Те вынуждены были применить слезоточивый газ.