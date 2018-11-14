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Матч алжирских команд обернулся беспорядками
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Матч алжирских команд обернулся большими беспорядками 

Вести.Ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Массовыми беспорядками завершился матч чемпионата Алжира по футболу между столичным клубом "МК Алжир" и "УСМ Бель-Аббес". Более сорока человек пострадали в ходе столкновений болельщиков и полиции.
Встреча завершилась победой гостей 1:0. Болельщики "МК Алжир" были возмущены исходом матча. Они стали вырывать кресла и кидать их в полицейских. Те вынуждены были применить слезоточивый газ.
В результате получили травмы 22 фаната и 18 полицейских. Повреждены 10 полицейских машин и карета скорой помощи. 42 участника беспорядков были задержаны. Алжирские правоохранительные органы ведут расследование случившегося.
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